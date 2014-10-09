Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" в НХЛ

Россиянин отличился в матче за "Каролину Харрикейнс" против "Чикаго Блэкхокс".

Буллит 20-летнего россиянина Андрея Свечникова принес команде "Каролина Харрикейнс" победу над "Чикаго Блэкхокс" в рамках игры в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист из России реализовал победный буллит на игре, которая состоялась в ночь на 3 февраля. Встреча завершилась с результатом 4:3 в пользу "Каролины".

Стоит отметить, что кроме Свечникова в игре отличились спортсмены Уоррен Фегеле и Винсент Трочек. Со стороны "Чикаго" голы на свой счет записали Филипп Курашев, Патрик Кейн и Дилан Строум.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" со счетом 3:1.

Видео: YouTube / russianhockeyru