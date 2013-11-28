Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Бостоном»

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев матча.

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принес победу команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин был отстранен из-за нарушения антикоронавирусных мер. После долгого отсутствия российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" вернулся на лед. Его шайба стала решающей в матче с "Бостон Брюинз". Также, в основное время отметились Рихард Паник (31), Никлас Бэкстрем (19), Тревор Ван Римсдайк (26). У гостей шайбы забросили Ник Ритчи (38), Брэд Маршанд (47) и Чарльз Макэвой (60).

Ранее мы сообщили, что форвард "Зенита" Сердар Азмун может покинуть клуб.

Видео: Youtube/SPORTSNET