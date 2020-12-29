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Форвард "Зенита" Сердар Азмун может покинуть клуб
Сегодня, 11:18
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Форвард "Зенита" Сердар Азмун может покинуть клуб

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Спортсмен не исключил перехода в другую команду при появившейся возможности.

Форвард петербургского ФК "Зенит" Сердар Азмун не исключил, что может покинуть команду. Об этом футболист заявил в интервью "Спорт Экспресс".

По словам нападающего, за 8 лет в России он многому научился и многого добился, поэтому при случае готов проявить себя на другом, более высоком уровне.

Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому.

Сердар Азмун

В прошлом году Азмун поделил звание лучшего бомбардира чемпионата России с коллегой по клубу Артемом Дзюбой. В премьер-лиге оба спортсмена снова забили равное количество мячей. В текущем сезоне Сердар Азмун провел за "Зенит" уже 20 матчей, в которых забил 11 голов. Известно, что иранским футболистом интересуется ФК "Боруссия".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: зенит, сердар азмун
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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