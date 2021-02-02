"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" со счетом 3:1

Россиянин Артемий Панарин забил шайбу и отличился двумя результативными передачами в матче.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" в рамках игры в Национальной хоккейной лиге. Российский спортсмен Артемий Панарин набрал три очка в 400-м матче в НХЛ. Встреча между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В победившем клубе отличились хоккеисты Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Панарин также совершил две результативные передачи. Спортсмены забросили шайбы в ворота соперников на 38, 52 и 60-ой минутах игры. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин смог отразить 25 из 26 бросков соперников.

В команде проигравших на 10-ой минуте отметился Джейсон Закер. Ему ассистировал еще один россиянин Евгений Малкин.

Напомним, что на счету Артемия Панарина за девять матчей текущего сезона НХЛ уже 12 очков (за 5 заброшенных шайб и семь передач). К настоящему моменту он является лучшим бомбардиром среди россиян в сезоне. На счету Евгения Малкина - только пять очков (за одну шайбу и четыре передачи).

Мессье назвал Панарина суперзвездой НХЛ.

Видео: YT / SPORTSNET