Мессье назвал Панарина суперзвездой НХЛ

Бывший нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Марк Мессье в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением об игре российского форварда "рейнджеров" Артемия Панарина в нынешнем сезоне.
Я уже давно не видел, чтобы кто-то играл в стиле Артемия Панарина: самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми мне довелось поиграть, я вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Панари делает лучше не только партнеров, но и всю команду. Это признак настоящей суперзвезды.
Марк Мессье, экс-нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"
Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата. 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.
Ранее Артемий Панарин рассказал об отношении к религии.
Видео: YouTube / New York Rangers
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