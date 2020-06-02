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Мессье назвал Панарина суперзвездой НХЛ

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По его словам, российский форвард улучшает игру всей команды.

Бывший нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Марк Мессье в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением об игре российского форварда "рейнджеров" Артемия Панарина в нынешнем сезоне.

Я уже давно не видел, чтобы кто-то играл в стиле Артемия Панарина: самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми мне довелось поиграть, я вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Панари делает лучше не только партнеров, но и всю команду. Это признак настоящей суперзвезды.

Марк Мессье, экс-нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 69 матчей и набрал 95 очков. Он делит третье место с нападающим Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" в списке лучших бомбардиров чемпионата. 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Артемий Панарин рассказал об отношении к религии.

Видео: YouTube / New York Rangers

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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