Мессье назвал Панарина суперзвездой НХЛ

Бывший нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Марк Мессье в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился мнением об игре российского форварда "рейнджеров" Артемия Панарина в нынешнем сезоне.

Я уже давно не видел, чтобы кто-то играл в стиле Артемия Панарина: самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми мне довелось поиграть, я вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Панари делает лучше не только партнеров, но и всю команду. Это признак настоящей суперзвезды.

Марк Мессье, экс-нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс"