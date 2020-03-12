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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

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Сроки паузы неизвестны

Национальная хоккейная лига официально приостановила регулярный сезон из-за эпидемии коронавируса. Информация появилась на сайте турнира.

Комиссионер лиги Гэри Бэттмен выступил с заявлением.

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ объявляет об остановке сезона с сегодняшнего дня. Наша цель - продолжить играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы" - сказал Бэттмен.

На данный момент неизвестно, до какого числа продлится пауза.

Ранее мы писали о том, что НХЛ не собиралась прерывать регулярный сезон.

Видео: YouTube / Washington Capitals, Canadiens de Montréal, Pens TV

Теги: коронавирус, нхл
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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