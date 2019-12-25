НХЛ не собирается прерывать сезон из-за коронавируса

Один из ближайших матчей пройдет без зрителей.

Руководство Национальной хоккейной лиги выступило с заявлением о возможной приостановки сезона из-за эпидемии коронавируса.

"НХЛ в курсе решения Национальной баскетбольной ассоциации (НБА – прим.) о приостановке сезона из-за положительного теста игрока на коронавирус. Мы продолжаем консультации с медицинскими экспертами и изучаем все возможные варианты. Новые подробности будут сообщены завтра" - говорится в официальном заявлении лиги, опубликованном в Twitter.

Ранее стало известно, что игра между "Коламбус Блю Джэкетс" и "Питтсбург Пингвинз" пройдет без зрителей. Другой клуб, "Сан-Хосе Шаркс", также может провести три домашних матча при пустых трибунах.

Напомним, что НБА приостановила сезон после заражения коронавирусом игрока "Юты Джаз".

Фото: NHL.com