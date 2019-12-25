НБА не раскрывает имени зараженного, но журналисты считают, что это Руби Гобер.

НБА приостановила сезон после заражения коронавирусом игрока "Юты Джаз". Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на национальную баскетбольную ассоциацию.

Новость о временном прекращении сезона появилась после информации об отмене игры с "Оклахома-Сити Тандер". Такое решение эксперты назвали внезапным. Игроки обеих команд успели выйти на паркет для разминки, но после им пришлось вернуться в раздевалки.

На данный момент имя инфицированного спортсмена не раскрывается. Известно, что он не появился на паркете в тот день. Представители The Washington Post заявили, что по их данным, пациентом оказался центровой Руди Гобер. Результаты анализов спортсмена появились незадолго до начала матча.

Ранее появились новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

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