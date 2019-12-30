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Появились новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта

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У владельца вертолета не было соответствующего документального разрешения.

Появились новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Журналисты New York Times сообщили, что у компании-владельца вертолета не было разрешительных документов. В связи с этим она не могла заниматься полетами в условиях ограниченной видимости. Ранее полиция назвала основную версию того, почему борт разбился. Причиной мог стать густой туман.

Нарушение со стороны перевозчика привело к смертям девяти человек, включая именитого баскетболиста. Напомним, что трагедия произошла 26 января в Лос-Анджелесе. После авиакатастрофы вертолет загорелся, так как в нем находилось около 800 фунтов топлива.

Ранее Ургант о смерти Брайанта: "Нам повезло, что мы его видели".

Фото и видео: Telegram/
 

Теги: кобе брайнт, лос-анджелес
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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