У владельца вертолета не было соответствующего документального разрешения.

Появились новые подробности гибели пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Журналисты New York Times сообщили, что у компании-владельца вертолета не было разрешительных документов. В связи с этим она не могла заниматься полетами в условиях ограниченной видимости. Ранее полиция назвала основную версию того, почему борт разбился. Причиной мог стать густой туман.

Нарушение со стороны перевозчика привело к смертям девяти человек, включая именитого баскетболиста. Напомним, что трагедия произошла 26 января в Лос-Анджелесе. После авиакатастрофы вертолет загорелся, так как в нем находилось около 800 фунтов топлива.

Ранее Ургант о смерти Брайанта: "Нам повезло, что мы его видели".

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