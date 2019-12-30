Полиция раскрыла основную версию трагедии.

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта. Об этом сообщили журналисты Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции.

Вертолет баскетболиста разбился в Калабасе, штат Калифорния. Игрок находился на борту вместе со своей дочерью Джанной. Ранее сообщалось, что погибли пять человек. Жена спортсмена находилась в этот момент дома. Воздушное средство находилось низко при скорости около 160 миль в час (256 километров в час).

На борту находилось почти 800 фунтов топлива. Это вызвало пожар после авиакатастрофы.

Ранее Ургант о смерти Брайанта: "Нам повезло, что мы его видели".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

