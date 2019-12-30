Ургант о смерти Брайанта: "Нам повезло, что мы его видели"

Баскетболист вместе с 13-летней дочерью погиб в авиакатастрофе.

Телеведущий и большой баскетбольный фанат Иван Ургант прокомментировал гибель пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. На своей странице в Instagram он написал, что "нам всем повезло, что мы его видели".

По словам Урганта, Брайант был первым, кого он увидел на паркете. Первая майка, которую он купил в 2002 году в LA, была с фамилией и номером баскетболиста. Ургант дважды видел, как спортсмен становился олимпийским чемпионом, и как он играл против Леброна в Staples Center. "R.I.P Gianna and Kobe Bryant", - заключил телеведущий.

Напомним, баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Всего на борту было 9 человек, все они погибли. Известно, что среди погибших была 13-летняя дочь спортсмена Джинна Мария-Оноре. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду – "Лос-Анджелес Лейкерс". Играл на позиции атакующего защитника. За это время он получил множество наград, в частности, выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звезд, в составе национальной сборной дважды выигрывал золото на Олимпийских играх. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 тысяч карьерных очков.

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Фото: Instagram / urgantcom