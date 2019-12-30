Шнуров хочет заняться продюсированием других артистов

С кем именно хотел бы поработать музыкант, пока неизвестно.

Распустивший свою группу "Ленинград" Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов. Музыкант заявил, что думает в этом направлении и не исключает такой возможности. Об этом пишет ТАСС.

Шнуров отметил, что много раз был на мероприятиях в качестве организатора либо повода, на который приходят. Сейчас его заинтересовало продюсирование. Он пояснил, что хочет побывать в роли зрителя, который должен сделать так, чтобы интересно было не только ему. С какими именно артистами музыкант хочет поработать, пока неизвестно.

Весной 2019 года Шнуров объявил о прощальном турне "Ленинграда". Певец заявил, что эпоха группировки закончилась. По его словам, пришло время другой музыки, и репертуар группы начал терять свою актуальность.

Ранее Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину.

Видео: YouTube / StarPro,Ленинград Leningrad, instagram: shnurovs