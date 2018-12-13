Предстоящий тур по городам России будет финальным.

Сергей Шнуров объявил о роспуске группы "Ленинград". Он официально заявил, что предстоящий тур по городам России, который начнется 4 июня, будет финальным. Об этом пишет ТАСС.

Музыкант считает, что эпоха "Ленинграда" закончилась. Пришло время другой музыки, и репертуар группы начал терять свою актуальность.

В ближайшее время "Ленинград" представит два видеоклипа, а также новые песни. "Мы еще порадуем", — сказал Шнуров в ответ поклонникам, которые расстроились из-за новости о роспуске группы.

Также музыканты не собираются отказываться от частных концертов. Правда, предложения будут рассматриваться, начиная от 300 тысяч долларов.

Ранее Шнуров рассказал о планах заниматься живописью.

Видео: Instagram / shnurovs