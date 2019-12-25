Петербурженка подала в суд на Шнурова и "ВКонтакте" за мат в песне "В Питере – пить"

Истец заявила, что группа нарушила Закон РФ "О защите прав потребителей"

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте" о защите прав потребителя. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Петербурженка рассказала, что 8 июня этого года в "VK Combo" она услышала песню группы Ленинград – "В Питере – пить". Овчинникова насчитала в песне два бранных выражения, которые повторяются несколько раз. Истец заявила, что группа нарушила Закон РФ "О защите прав потребителей". Овчинникова считает, что Сергей Шнуров создал "некачественную музыкальную продукцию", а ООО "ВКонтакте" в свою очередь предоставляет её пользователям.

Петербурженка отметила, что бранная лексика не является частью русского языка как государственного. Поэтому она просит суд разобраться, а также взыскать с музыканта 1000 рублей морального вреда.

К производству исковое заявление пока не принято, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что новая группа Шнурова "Зоя" впервые выступила на ПМЭФ.

Фото: Instagram / @leningrad_shnurov