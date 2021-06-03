Новая группа Шнурова "Зоя" впервые выступила на ПМЭФ

Музыкант заявил, что никогда не был в таком амплуа, когда он "немножко за сценой".

Первый день Петербургского международного экономического форума завершило выступление новой группы Сергея Шнурова "Зоя". Видео с выступления музыкантов опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram.

Представляя группу зрителям, Шнуров заявил, что никогда не был в таком амплуа, когда он "немножко за сценой". По его словам, это первое такое массовое выступление молодой начинающей, но "хулиганской" артистки.

Солистка группы "Зоя" начала петь из толпы, однако посреди песни поднялась на сцену. По словам из новой композиции стало понятно, что новый музыкальный коллектив Шнурова будет не менее провокационным, чем Ленинград.

Я к власти нашей отношусь, как к мужу: хочу другого, но боюсь, что будет хуже. Гласят строки куплета

Шнуров представил свой новый музыкальный проект в Instagram. Первый альбом "Зои" называется "Это жизнь". В состав музыкального коллектива помимо солистки вошли музыканты "Ленинграда".

Это сборный такой состав, очень крутой. Отметил Шнуров

Видео: Telegram / Кровавая барыня