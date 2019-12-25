Шнуров опубликовал первый пост на обновленной странице в Instagram

Ранее певец удалил все посты со своего аккаунта и отписался от всех друзей.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров впервые за долгое время опубликовал пост в Instagram. Эта запись стала первой на обновленной странице музыканта.

Поехали! Зоя! Написал музыкант

Ранее Шнуров удалил все посты со своего аккаунта и отписался от всех друзей. Сейчас у него всего одна подписка – певица Зоя. У нее уже есть сайт с тремя песнями: "Рай", "Балет" и "Человек".

На ПМЭФ музыкант собирается представить свой новый проект ZOYA ("Зоя"). Предполагается, что под этим брендом он будет выпускать самую разную продукцию: от товаров для ухода за телом до аркадных игровых автоматов. Кроме того, под этим товарным знаком будут оказывать услуги по размещению рекламы и информационному сопровождению. Шнуров уже подал заявку на регистрацию нового бренда.

Фото: Instagram / shnurovs