Сергей Шнуров отреагировал на анализ своей песни "Покаянная" о губернаторе Петербурга

Как сказал певец, он "с заключением уважаемых экспертов полностью солидарен".

Певец Сергей Шнуров прокомментировал выводы сделанной в СПбГУ экспертизы его песни "Покаянная" о губернаторе Санкт-Петербурга.

Как сказал певец в разговоре с РБК, он "с заключением уважаемых экспертов полностью солидарен".

В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал е наличие. Невозможно испортить то, чего нет. Сергей Шнуров

Ранее СПбГУ провёл экспертизу по заказу МВД. Специалисты должны были проверить, содержит ли песня признаки намеренного распространения фейков. В итоге, специалисты пришли к выводу, что песня носит саркастический характер и негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают отрицательное отношение Шнурова к обстановке в городе и к самому губернатору.

Фото: ВКонтакте/ Сергей Шнуров (группа Ленинград)