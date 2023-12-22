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Сергей Шнуров отреагировал на анализ своей песни "Покаянная" о губернаторе Петербурга
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Шнуров отреагировал на анализ своей песни "Покаянная" о губернаторе Петербурга

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Как сказал певец, он "с заключением уважаемых экспертов полностью солидарен".

Певец Сергей Шнуров прокомментировал выводы сделанной в СПбГУ экспертизы его песни "Покаянная" о губернаторе Санкт-Петербурга.

Как сказал певец в разговоре с РБК, он "с заключением уважаемых экспертов полностью солидарен".

В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал е         наличие. Невозможно испортить то, чего нет.

Сергей Шнуров

Ранее СПбГУ провёл экспертизу по заказу МВД. Специалисты должны были проверить, содержит ли песня признаки намеренного распространения фейков. В итоге, специалисты пришли к выводу, что песня носит саркастический характер и негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают отрицательное отношение Шнурова к обстановке в городе и к самому губернатору.

Фото: ВКонтакте/ Сергей Шнуров (группа Ленинград)

 

Теги: сергей шнуров, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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