Полиция проверила песню Шнурова на дискредитацию губернатора Петербурга

СПбГУ по заказу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провел экспертизу песни лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "Покаянная". Заключение датировано 15 марта 2024 года, обратил внимание "Коммерсантъ".
В документе, опубликованном на портале университета, проведен анализ видео выступления группы "Зоя" в петербургском клубе Jagger 5 октября 2023 года. Вуз попросили оценить, не наносит ли урон репутации и чести губернатора Петербурга Александра Беглова спетая Шнуровым песня. Также был задан вопрос, не содержатся ли в тексте признаки донесения недостоверных сведений под видом достоверных. Данная формулировка могла бы позвонить возбудить уголовное дело по статье "Клевета".
Однако эксперты в заключении отметили, что негативные образы в песне не преподносят как факты, а показывают личное негативное отношение к губернатору.
В материале присутствует насмешка, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе.
результаты экспертизы
Авторы экспертизы пришли к выводу, что песня – это личное мнение Сергея Шнурова и "отношение человека к происходящему в городе".
Стоп-кадр: YouTube / Ленинград | Leningrad / Ленинград — Покаянная
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