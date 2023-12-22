Полиция проверила песню Шнурова на дискредитацию губернатора Петербурга

Авторы экспертизы пришли к выводу, что песня – это личное мнение Сергея Шнурова и "отношение человека к происходящему в городе".

СПбГУ по заказу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провел экспертизу песни лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "Покаянная". Заключение датировано 15 марта 2024 года, обратил внимание "Коммерсантъ".

В документе, опубликованном на портале университета, проведен анализ видео выступления группы "Зоя" в петербургском клубе Jagger 5 октября 2023 года. Вуз попросили оценить, не наносит ли урон репутации и чести губернатора Петербурга Александра Беглова спетая Шнуровым песня. Также был задан вопрос, не содержатся ли в тексте признаки донесения недостоверных сведений под видом достоверных. Данная формулировка могла бы позвонить возбудить уголовное дело по статье "Клевета".

Однако эксперты в заключении отметили, что негативные образы в песне не преподносят как факты, а показывают личное негативное отношение к губернатору.

В материале присутствует насмешка, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе. результаты экспертизы

Авторы экспертизы пришли к выводу, что песня – это личное мнение Сергея Шнурова и "отношение человека к происходящему в городе".

Стоп-кадр: YouTube / Ленинград | Leningrad / Ленинград — Покаянная