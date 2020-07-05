Шнуров извинился перед фанатами за отмену концерта "Ленинграда" в "Лужниках"

Группа пообещала обратиться в суд в случае невозврата денег за билеты со стороны организаторов.

Отмена концерта группы "Ленинград", который должен был пройти 16 сентября в Лужниках, стал такой же неожиданностью для коллектива, как и для зрителей. Музыканты намерены обратиться в суд, если организаторы не вернут фанатам деньги за билеты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-релиз с обращением фронтмена группы Сергея Шнурова.

Организатором мероприятия выступало ООО "АРТЛАЙФ". Компания сослалась на не зависящие от её причины при отмене, а группе даже не поступало официального сообщения.

В случае если организатор в разумный срок не произведет все необходимые возвраты и выплаты, а также в целях защиты деловой репутации группировки "Ленинград", моей личной репутации и исключения повторения подобного принято решение об обращении в суд. Сергей Шнуров, музыкант

Добавим, что вся сумма вознаграждения коллектива и её лидера, полученная частично перед отмененным концертом, отправится на депозитный счет суда.

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Фото: РИА Новости / Илья Питалев