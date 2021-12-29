Шнуров выпустил песню "Покаянная" в ответ на критику властей предыдущего клипа "Просто так"

В новом клипе Сергей Шнуров просит не лишать его звания "петербуржца" и называет город "самым чистым в мире".

В среду, 19 января, Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" опубликовали на YT-канале новый клип, который стал ответом на критику прошлой песни о некачественной уборке снега и мусора в Петербурге.

В новом клипе Сергей Шнуров просит не лишать его звания "петербуржца" и называет город "самым чистым в мире", а также иронично признается, что написал песню о проблемах Петербурга "по заказу".

В песне солист пообещал прекратить "говорить неправду" о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге. Он также заявил, что теперь "любит" губернатора Александра Беглова.

Кроме этого, в треке Шнуров выразил готовность признаться во всех проблемах города и взять на себя ответственность за падающие сосульки. Весь клип он был с заклеенным скотчем ртом, на котором нарисована улыбка.

Напомним, 16 января Шнуров выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге. Работа вызвала общественный резонанс: с критикой выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Блогеры также высказались о клипе "Просто так". Вице-губернатор Пикалев осудил Шнурова за клип про замусоренный Петербург. Депутат Дмитрий Панов предложил лишить Сергея Шнурова статуса петербуржца.

В песне Шнуров перечислил основные проблемы в городе – горы мусора, плохая уборка снега, сосульки на крышах, равнодушие администрации. Не обошлось и без упоминания "бегловской лопаты", которая неизвестно "где и что гребет". Сам клип был снят на помойке в районе Сенной площади.

Ранее дополнительные мусоровозы вышли на линии в Петербурге. В феврале их ждет подкрепление. Увеличить количество мусоровозов поручил 17 января вице-губернатор Валерий Пикалев.

Фото: скриншот YouTube / Сергей Шнуров & Leningrad fans / Ленинград - Покаянная (Беглов My Love)