Шнуров выпустил клип о ситуации с уборкой снега и мусора в Петербурге

За сутки клип посмотрели более 300 тыс. раз.

После Нового года в Петербурге выросли не только сугробы снега, но и горы мусора. Горожане жалуются на плохую уборку снега, но проблема пока не решена. Группа "Ленинград" посвятила новый музыкальный клип сложившейся ситуации.

Певец Сергей Шнуров в Сети опубликовал ролик к композиции "Пока так". К утру 16 января проект набрал на YouTube 329 тыс. просмотров.

В треке Шнуров обратился к ненормативной лексике, чтобы крепкое словцо донесло до чиновников Смольного всю боль петербуржцев. Горожане активно прокомментировали творческий продукт группы.

Этот клип - 100% описывает то, что сейчас творится в Северной столице. Стало опасно на улицы выходить, домой можно с травмами вернуться, или вовсе оказаться на больничной койке. Спасибо Сергею Шнурову и его команде за проделанную работу! Может у администрации города совесть наконец-то проснётся и улицы станут лучше убирать? Наталья Тимофеева, YouTube

Клип сняли на уже привычной площадке для горожан - около заваленных мусором контейнеров, где все кишит крысами.

Ранее на Piter.tv: в Комарово двое мужчин устроили мусорный перформанс.

Видео: YouTube / Ленинград