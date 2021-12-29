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Дополнительные мусоровозы вышли на линии в Петербурге. В феврале их ждет подкрепление
Сегодня, 17:33
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дополнительные мусоровозы вышли на линии в Петербурге. В феврале их ждет подкрепление

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Увеличить количество мусоровозов поручил 17 января вице-губернатор Валерий Пикалев.

Транспортный парк "Невского экологического оператора" с сегодняшнего дня пополнился 26 мусоровозами. Еще 30 транспортных средств приедет в феврале. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

В ведомстве сообщили, что количество обращений по случаям невывоза мусора значительно снизилось, при этом по проблемным точкам жалобы еще поступают. "НЭО" открыл дополнительную горячую линию: +7(812) 213-07-10. 

Увеличение количества мусоровозов позволит разрешить проблемы в тех местах, где до сих пор лежит мусор, а также пресечет возможные ситуации в будущем. Все машины подключены к системе ГЛОНАСС. Благодаря этому можно отследить маршрут спецтехники от контейнерной площадки до официальных мест захоронения отходов.

"НЭО" поставили задачу исключить появление проблемных локаций в течение недели и разобраться с вывозом до конца месяца. 

Ранее вице-губернатор Валерий Пикалев сказал о том, что причиной мусорного коллапса стала нехватка транспортных средств. 

Фото: Piter.TV

Теги: вывоз мусора, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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