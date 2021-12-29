Вице-губернатор Пикалев назвал причину мусорного коллапса

В Смольном не ожидали, что понадобится дополнительный транспорт.

Вице-губернатор Валерий Пикалев извинился перед петербуржцами за ситуацию с вывозом мусора в городе. Об этом он сказал 17 января на площадке "ТАСС".

В ближайшее время порядок будет восстановлен, наведен. И еще раз: ответственные лица понесут наказание, можете не сомневаться. Валерий Пикалев.

Прокуратура даст правовую оценку происходящему в городе.

Основная проблема заключается в нехватке транспорта. Заранее это предусмотреть, по словам Пикалева, было нельзя. Так как ранее перевозчики справлялись с нагрузкой и не было целесообразным закупать дополнительный транспорт.

Ранее жители Невского района пожаловались на груду мусора у школы. Проблемы начались с 1 января с приходом "Невского экологического оператора".

Фото: ВКонтакте / Невский район Санкт-Петербурга / Дмитрий Смирнов