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В РФ с 1 сентября ужесточат правила обращения с отходами
Сегодня, 10:46
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В РФ с 1 сентября ужесточат правила обращения с отходами

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В том числе, запретят смешивать раздельно собранный мусор.

С сентября в РФ вступят в силу новые правила обращения с отходами. В том числе, запретят смешивать раздельно собранный мусор, рассказал ТАСС в преддверии ХI Невского международного экологического конгресса председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. 

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами будут действовать до 2031 года. Документ также регулирует требования к содержанию площадок ТКО, особенности договора с региональными операторами и правила маркировки контейнеров. Устанавливаются раздельное накопление отходов по видам и группам, способы их складирования. 

По словам сенатора, изменения направлены на модернизацию системы обращения с ТКО, развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и усиление контроля за региональными операторами. 

Ранее на Piter.TV: еще два комплекса по переработке мусора запустят в Петербурге до 2027 года. 

Фото: pxhere 

Теги: мусор, тко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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