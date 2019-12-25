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Еще два комплекса по переработке мусора запустят в Петербурге до 2027 года
Сегодня, 12:20
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Еще два комплекса по переработке мусора запустят в Петербурге до 2027 года

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В Северной столице идет реформа обращения с отходами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе городского правительства за прошлый год, заявил о том, что планируется запуск двух комплексов по переработке мусора. Об этом сообщили 14 мая в Смольном. 

В Северной столице идет реформа обращения с отходами. 

Ключевой задачей реформы стал не только своевременный вывоз мусора, но и его рациональная утилизация.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

В 2024 году на проектную мощность вышел комплекс по переработке "Волхонка", за 2 года в агломерации заработают еще два таких объекта. 

Кроме того, Петербург решает задачи по ликвидации накопленного экологического вреда. Например, приведена в порядок территория заказника "Озеро Щучье", где ранее была свалка площадью более 1 гектара. 

Ранее мы рассказывали о том, что встреча региональных операторов по обращению с отходами состоится в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: переработка отходов, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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