Особое значение форум придаёт экспозиции инновационной техники и новейшим технологиям утилизации отходов, представленные компаниями-участницами выставки станут важной частью мероприятия наряду с дискуссиями и обсуждениями ключевых вопросов отрасли.

Северная столица примет Девятый всероссийский съезд региональных операторов сферы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, который пройдёт с 14 по 17 мая.

Основной тематической повесткой встречи станет обсуждение следующего этапа эволюции отрасли. Организаторы отмечают, что участники форума намерены проанализировать промежуточные итоги и обсудить дальнейшие направления реформирования, сообщают в Ассоциации "Чистая страна".

Форум объединит представителей различных уровней исполнительной власти страны, руководителей региональных компаний по обращению с отходами, производителей специализированной техники и оборудования, специалистов-проектировщиков экологических комплексов, а также разработчиков инновационных решений для информационно-аналитического сопровождения данной сферы.

Особое значение форум придаёт экспозиции инновационной техники и новейшим технологиям утилизации отходов, представленные компаниями-участницами выставки станут важной частью мероприятия наряду с дискуссиями и обсуждениями ключевых вопросов отрасли.

Исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Борис Прокопьев подчёркивает эффективность мероприятий съезда: показатели эффективности зависят от количества внедрённых законодательных инициатив. Сегодня ассоциация подготовила более ста предложений, из которых реализовано семьдесят. Эти меры не просто статистические данные, каждая инициатива направлена на защиту предприятий региона от возможных банкротств.

Фото: Правительство Петербурга