Более 7 тонн мусора вывезли с празднования Дня Победы в Петербурге

Специалисты следили за чистотой и своевременно вывозили мусор.

После масштабных праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, из центра Санкт-Петербурга вывезли семь тонн мусора. Как сообщила пресс-служба Невского экологического оператора, для организации эффективной уборки заранее была продумана логистика с учетом перекрытых улиц и установлено 378 контейнеров для сбора отходов.

В течение всего праздничного дня за наполнением баков следили специальные бригады, а оперативный вывоз мусора обеспечивали четыре дежурных мусоровоза. Все собранные отходы были доставлены на комплекс по переработке "Волхонка", где прошли тщательную сортировку. Полезные фракции, пригодные для вторичной переработки, дополнительно очистили и направили на дальнейшую переработку.

Ранее Piter.TV сообщал, что НЭО подвел итоги работы в новогодние каникулы.

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