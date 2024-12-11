НЭО подвел итоги работы в новогодние каникулы

Ежедневно по городу курсировали 360 мусоровозов, общий объём вывезенного мусора составил 656 тысяч кубических метров.

В преддверии Нового года и праздничного сезона, начиная с 29 декабря 2022 года и вплоть до 8 января 2023 года, Невский экологический оператор (НЭО) и привлечённые им подрядчики работали в усиленном режиме. Чтобы предотвратить переполнение мусорных площадок в густонаселённых районах, Невский экологический оператор организовал дополнительный сбор мусора по более чем 700 адресам. Специализированные машины регулярно очищали контейнеры, собирая твёрдый бытовой мусор несколько раз в течение дня. Эти меры были приняты на основе анализа данных по образованию отходов в предыдущие годы и текущей статистики накопления отходов.

В местах, где доступ к контейнерам был ограничен из-за загруженности дорог и тесноты улиц, устанавливались дополнительные ёмкости для сбора мусора. Ежедневно по городу курсировали 360 мусоровозов, общий объём вывезенного мусора составил 656 тысяч кубических метров. Наибольшее количество отходов горожане выносили на контейнерные площадки 30 декабря (68,7 тысяч кубометров), 31 декабря (65,6 тысяч кубометров), 1 января (62,3 тысячи кубометров) и 6 января (62,4 тысячи кубометров).

В общей сложности за праздничные дни информационная система зафиксировала 2170 случаев блокировки подъездов к местам сбора мусора. В скором времени виновникам будут выписывать штрафы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ), которая организовывала проверку территорий в праздники.

Ранее мы сообщили о том, что уборка рек и каналов Петербурга продолжалась в новогодние праздники.

Фото: АО "Невский экологический оператор"