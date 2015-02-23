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Контейнерные площадки в Ленобласти обеспечат видеокамерами до конца года
Сегодня, 15:25
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Контейнерные площадки в Ленобласти обеспечат видеокамерами до конца года

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Глава регионаАлександр Дрозденко также поставил цель достичь уровня переработки ТКО до 70% к 2025 году.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  поручил к концу 2025 года внедрить систему полного цифрового контроля за транспортом, занимающимся вывозом твердых коммунальных и строительных отходов. Важно определить четкие сроки выполнения этой задачи,  подчеркнул губернатор, выступая с докладом перед Законодательным собранием.

Кроме того, Дрозденко поручил до конца года оснастить все контейнерные площадки в населенных пунктах с населением от пяти тысяч человек системами видеонаблюдения. Это позволит отслеживать состояние площадок и выявлять нарушения, такие как неправильная парковка, мешающая работе мусоровозов.

Глава региона также поставил цель достичь уровня переработки ТКО до 70% к 2025 году. Он особо отметил, что в Ленинградской области будут строиться исключительно современные и экологически безопасные предприятия.

 Ранее мы сообщили о том, что с 14 апреля в Ленобласти начнется весенняя уборка.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, отходы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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