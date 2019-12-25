С 14 апреля в Ленобласти начнется весенняя уборка

Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков пояснил, что мероприятия будут проводиться в два этапа.

Весеннюю уборку территорий в Ленинградской области проведут с 14 апреля по 8 мая, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Егор Мищеряков пояснил, что мероприятия будут проводиться в два этапа: первым делом очистят общественные пространства, дворы и набережные, а ближе к маю займутся подготовкой памятных мест к празднованию Дня Победы. Мищеряков призвал жителей области присоединиться к субботникам вместе с друзьями, коллегами и семьями.

Информация о местах и датах проведения уборок доступна на интерактивной карте, созданной комитетом по ЖКХ и комитетом цифрового развития. Карта уже включает более 2400 точек для уборки.

Ранее мы сообщили о том, что финансирование программы догазификации в Ленобласти увеличат до 3 млрд рублей. Александр Дрозденко подчеркнул важность сотрудничества с ПАО "Газпром" и упомянул присоединение к программе газификации представителей Республики Беларусь. Он также обратил внимание на положительные показатели подключений домохозяйств в течение прошедшего года и первого квартала 2025 года.

Фото: Правительство Ленобласти