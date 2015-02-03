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Финансирование программы догазификации в Ленобласти увеличат до 3 млрд рублей
Сегодня, 15:25
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Финансирование программы догазификации в Ленобласти увеличат до 3 млрд рублей

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Александр Дрозденко подчеркнул важность сотрудничества с ПАО "Газпром" и упомянул присоединение к программе газификации представителей Республики Беларусь.

Сегодня, 8 апреля, в Доме правительства Ленинградской области проходит заседание регионального штаба по вопросам газификации. В мероприятии участвуют губернатор области Александр Дрозденко и генеральный директор компаний "Газпром межрегионгаз" и "Газпром газификация" Сергей Густов.

Александр Дрозденко подчеркнул важность сотрудничества с ПАО "Газпром" и упомянул присоединение к программе газификации представителей Республики Беларусь. Он также обратил внимание на положительные показатели подключений домохозяйств в течение прошедшего года и первого квартала 2025 года, отметив превышение аналогичных результатов 2024 года на 49%.

Участники встречи обсудят результаты газификации населённых пунктов области в 2024 году и планы на 2025 год. Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов представит доклад о ходе реализации программы догазификации в регионе.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовится к 80-летию Великой Победы.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: догазификация, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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