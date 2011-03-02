Ленобласть готовится к 80-летию Великой Победы

Более тысячи добровольцев Ленинградской области окажут адресную помощь ветеранам, выполняя бытовые работы.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области запланировано около полутысячи различных мероприятий, включая шествие "Бессмертного полка", "Эстафету Вечного огня" и концерт "Берега Победы" в Ивангороде. Губернатор Александр Дрозденко провел заседание областного оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию Великой Победы, пишет spb.aif.ru.

Более тысячи добровольцев Ленинградской области окажут адресную помощь ветеранам, выполняя бытовые работы. По словам Александра Дрозденко, особое внимание будет уделено своевременным региональным выплатам ветеранам, а также организации субботников у мемориалов. Ветераны, блокадники, узники концлагерей, труженики тыла и дети войны получат региональные выплаты к юбилею Победы и ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Для ветеранов предусмотрены новые льготы, включая субсидию на ремонт жилья и бесплатный проезд в транспорте.

Также ветеранам доступна услуга "Социальное такси", а многим присвоены звания почетных жителей. В преддверии знаменательной даты будет проведено благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев приглашают на бесплатную экскурсию по "Дороге жизни".

Фото: Telegram / Александр Дрозденко