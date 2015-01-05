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Петербуржцев приглашают на бесплатную экскурсию по "Дороге жизни"
Сегодня, 15:49
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Петербуржцев приглашают на бесплатную экскурсию по "Дороге жизни"

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Принять участие в экскурсии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

ПМЦ "Охта" в Петербурге организует бесплатную экскурсию по архитектурно-мемориальному комплексу "Дорога жизни". Мероприятие запланировано на 24 апреля и посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники экскурсии смогут посетить мемориалы "Цветок жизни" и "Разорванное кольцо", увидеть памятники вдоль Дороги жизни и узнать больше о событиях, связанных с этим историческим маршрутом. Экскурсия начнется с трассы, где участникам расскажут о значении Дороги жизни для обороны Ленинграда, и продолжится осмотром ключевых мест памяти.

Принять участие в экскурсии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация обязательна.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти временные ограничения для большегрузов будут действовать до 22 апреля.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: дорога жизни, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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