Петербуржцев приглашают на бесплатную экскурсию по "Дороге жизни"

Принять участие в экскурсии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

ПМЦ "Охта" в Петербурге организует бесплатную экскурсию по архитектурно-мемориальному комплексу "Дорога жизни". Мероприятие запланировано на 24 апреля и посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники экскурсии смогут посетить мемориалы "Цветок жизни" и "Разорванное кольцо", увидеть памятники вдоль Дороги жизни и узнать больше о событиях, связанных с этим историческим маршрутом. Экскурсия начнется с трассы, где участникам расскажут о значении Дороги жизни для обороны Ленинграда, и продолжится осмотром ключевых мест памяти.

Принять участие в экскурсии могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация обязательна.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти временные ограничения для большегрузов будут действовать до 22 апреля.

Фото: Правительство Ленобласти