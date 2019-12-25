В Ленобласти временные ограничения для большегрузов будут действовать до 22 апреля

Водителей призвали бережно относиться к состоянию автомобильных дорог.

Водителей Ленобласти предупредили о временных ограничениях для грузовиков, которые действуют с 24 марта по 22 апреля. Ограничения касаются транспортных средств с нагрузкой на ось: 5 тонн для дорог с асфальтовым покрытием и 3 тонны для гравийных дорог. В Telegram-канале Dorogi_lo указали, что штраф за нарушение правил может составлять от 375 до 600 тысяч рублей.

Контроль за движением крупногабаритного транспорта осуществляет Ространснадзор. Ответственность за нарушения правил дорожного движения и повреждение дорог несут сотрудники ГИБДД.

Водителей призвали бережно относиться к состоянию автомобильных дорог. Если вы заметили нарушения, пожалуйста, свяжитесь с диспетчерской службой "Ленавтодор" по телефону 8-812-660-46-47 или оставьте обращение в Ространснадзоре и Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" пресекли почти 530 случаев хищения электроэнергии в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Telegram / Dorogi_lo