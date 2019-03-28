"Россети Ленэнерго" пресекли почти 530 случаев хищения электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

В ходе проверок обнаружены 278 фактов вмешательства в работу приборов учёта, что привело к хищениям электроэнергии общим объемом 1,3 миллиона киловатт-часов.

Специалисты "Россети Ленэнерго" за первые два месяца текущего года выявили и предотвратили 529 случаев несанкционированного и неконтролируемого потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С нарушителей было взыскано 49,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

Был зафиксирован 251 случай самовольного подключения к электросетям без заключения договора, ущерб от которых составил 45,3 миллиона рублей. Кроме того, в ходе проверок обнаружены 278 фактов вмешательства в работу приборов учёта, что привело к хищениям электроэнергии общим объемом 1,3 миллиона киловатт-часов.

Компания призывает сообщать о подозрительных случаях незаконного потребления энергии по номеру телефона контакт-центра "Россети Ленэнерго" 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, анонимность гарантирована) или через форму обратной связи на официальном сайте компании.

Ранее мы сообщили о том, что более 50 человек из Петербурга и Ленобласти покусали клещи за неделю.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)