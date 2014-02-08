Более 50 человек из Петербурга и Ленобласти покусали клещи за неделю

Все снятые с людей клещи были проверены на наличие инфекций: ни один из них не оказался переносчиком вируса энцефалита.

В четверг, 3 апреля, Роспотребнадзор сообщил, что за минувшую неделю в медицинские учреждения Санкт-Петербурга обратилось 25 человек, пострадавших от укусов клещей, шесть из которых — дети до 17 лет.

Большинство укусов произошли в Петродворцовом и Курортном районах, по одному случаю в каждом. Два человека в городе заразились клещевым боррелиозом, однако случаев заражения энцефалитом не зарегистрировано. Все снятые с людей клещи были проверены на наличие инфекций: ни один из них не оказался переносчиком вируса энцефалита.

Стоит отметить, что 4275 жителей Gетербурга сделали прививку от клещевого энцефалита, включая 1516 детей. В Ленинградской области вакцинацию прошли 4848 человек, среди которых 1854 ребенка. В Ленинградской области за аналогичный период было зарегистрировано 25 обращений по поводу укусов клещей, девять из которых приходятся на детей. Большинство пострадавших проживают во Всеволожском районе. Случаи заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом в регионе не выявлены.

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