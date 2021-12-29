"Стыдно за город": жители Невского района жалуются на груду мусора у школы

Петербуржцы продолжают замечать неубранный мусор у своих домов.

Жители Невского района пожаловались на выросшую груду мусора у школы №512. Отходы у школы не убирали с Нового года, с каждым днем мусора становится все больше.

Началось после Нового года и растет заметно. А прежде никаких замечаний не было, всегда было идеально. Я житель блокадного Ленинграда, такого состояния в Петербурге никогда не было. Анатолий Дмитриев, местный житель

Жители опасаются, что из-за смены оператора по вывозу отходов проблема может затянуться. Мусорная реформа стартовала в Петербурге с 1 января, петербуржцы заметили горы отходов сразу после праздников. С проблемой вывоза мусора столкнулись не только жители Невского района, жалобы поступают из всех районов Петербурга.

Безобразие, не только здесь, а по всему району и городу. Я много общаюсь с людьми, все жалуются на этот мусор. Крысы бегают, вообще безобразие, куда смотрят наши власти? Просто стыдно за наш город! Алла Калугина, местная жительница

Ранее в Петербурге представили модный показ костюмов, созданных из новогоднего мусора. Дизайнер Ксения Иванова вдохновилась переполненными мусорными баками в городе.

Фото и видео: Piter.TV