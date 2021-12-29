В Петербурге прошел показ костюмов из новогоднего мусора

Дизайнер и организаторы вдохновились переполненными мусорными баками на улицах Петербурга.

В музее современного искусства Артмуза прошел модный показ костюмов, созданных из мусора. Дизайнер Ксения Иванова создала платья из отходов, которые остались после новогодних праздников.

Меня вдохновлял материал, так это происходило, ты берешь это в руки и творишь. Ксения Иванова, дизайнер

Таким образом дизайнер попыталась обратить внимание на проблему переполненных мусорных баков в Петербурге. Организаторы связывают это с мусорной реформой, которая стартовала в городе с 1 января.

У нас почему много материала было во многих местах, потому что прошлая управляющая компания забрала свои баки, а новые никто не поставил, вы видели фотографии, все они с натуры, сделаны в начале зимы. Федор Грудин, муниципальный депутат МО Правобережный

В коллекции представлены образы, вдохновленные мусором из разных районов Петербурга: от центра до окраин. Костюмы назвали в честь локации, где были найдены материалы: "Тургеневская женщина", "Чудеса намыва", "Грусть Металлостроя", "Гранд Макет Россия", "Заводские страсти".

Фото и видео: Piter.TV