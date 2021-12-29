Вице-губернатор Пикалев осудил Шнурова за клип про замусоренный Петербург

Артист прошелся не только по актуальным проблемам города, но и отдельно упомянул Беглова.

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев в ходе пресс-конференции, посвященной мусорной реформе, прокомментировал клип Сергея Шнурова о замусоренном городе. Лидер группы "Ленинград" прошелся не только по актуальным проблемам Северной столицы в виде плохой уборки отходов и наледи, но и отдельно упомянул губернатора Беглова. Именно это и не понравилось Пикалеву.

Чиновник заявил, что творческие люди имеют право выражать свои мысли. Однако то, что сделал Шнуров для него, как для мужчины, неприемлемо. Пикалев признался, что не смог досмотреть 2-минутный ролик до конца.

Я бы никогда не перешел на личности и не опускался до такого вот примитивного хайпа, который ничего под собой не несет. Заявил Валерий Пикалев

Также чиновник извинился перед горожанами за плохую уборку мусора. Власти города пообещали, что решат все проблемы к концу января.

Клип Шнурова также обсуждают блогеры.

Фото: скрин из клипа / YouTube / Ленинград