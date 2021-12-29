Блогеры обсуждают песню Шнурова о Петербурге: "Строчка о лопате Беглова пойдет в народ"

Ролик, снятый возле контейнеров для мусора в районе Сенной площади, вошел в тренды YouTube и заставил всех авторитетных telegram-публицистов заговорить о "бегловской лопате".

Группа "Ленинград" шоумена Сергея Шнурова выпустила клип на песню "Пока так", где в свойственной ему манере певец перечислил все проблемы в городе - горы мусора, плохая уборка снега, сосульки на крышах, равнодушие администрации.

Снятое на помойке в районе Сенной площади видео вошло в тренды YouTube и заставило всех авторитетных Telegram-публицистов снова заговорить о "бегловской лопате, где и что она гребет". На клип отреагировали сотни блогеров, добавивших свои замечания на тему мучений Петербурга и его жителей.

За две минуты рокер бьет в хвост и гриву. "Комсомольская правда"

Мне, честно говоря, сложно представить, как можно было настолько заставить горожан не любить себя, но у Беглова это успешно получается уже третий год, причем с каждым годом эта "любовь" лишь усиливается. Автор "Русского маркетинга"

Такой высокоуровневый троллинг увеличил вероятность, что проблемы Петербурга все-таки заметят, а строчка о неизвестно что гребущей "бегловской лопате" пойдет в народ, считает автор канала "Небожена".

Стараниями Смольного песня тянет на новый "гимн" Петербурга, уверен градозащитник Красимир Врански.

На канале "Макс атакует!" песню назвали атакой карнавальной культуры на забывшихся градоначальников. Авторы "Агитухи" так прокомментировали творение Шнурова, назвав его "зубодробительным памфлетом". Заметив, что вопрос о "бегловской лопате" не мог быть задан сам по себе, чтобы просто повиснуть в воздухе, учитывая попытки Шнурова войти в политику.

Канал "Теория элит" отметил реакцию на клип пресс-службы Смольного. По мнению авторов, видео сильно ударило по репутации губернатора, и пиарщики главы региона с такой повесткой обязаны работать. Однако они ведут себя так, что "с такими защитниками репутации никаких других врагов Беглову не надо", обвиняя Шнурова в "продажности" в просмольнинских каналах с двумя сотнями подписчиков.

Атака Шнурова на Беглова, кто бы что ни говорил, представляет собой событие федерального масштаба. Редко у нас кто из привластных исполнителей откровенно выступает против чиновников из ранга губернатора. И пиарщики этого самого губернатора обязаны уметь работать с такой повесткой. Телеграм-канал "Теория элит"

Посмотревшие клип авторы опубликовали в Telegram остроумные картинки, героями которых стали Шнуров и Беглов. Так, в канале "Бадъ" можно увидеть губернатора и певца, которые будто разговаривают по телефону.

Ресурс "Панорама" отреагировал в своем стиле, опубликовав шуточную новость, что патриотичные петербуржцы потребовали выслать Шнурова из страны за матерные строки о родном городе – и действительно, некоторых зрителей грубость и брань задела. Но большинство все-таки согласны, что Шнур как сатирик имеет право петь о том, что видит своими словами, и вопросы по поводу текста команде Смольного стоит задать себе, а не музыканту.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы справляются с наледью с помощью коньков на Парфеновской улице.

Фото: YouTube / Ленинград / "Пока так" (скриншот)