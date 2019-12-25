Беглов наградил петербуржцев за родительский подвиг и вручил микроавтобусы

В День семьи губернатор вручил технику родителям, воспитывающим от семи детей.

В Санкт-Петербурге семь многодетных семей получили от властей пассажирские микроавтобусы. Вручение состоялось в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно официальной информации, губернатор Александр Беглов передал ключи от транспортных средств и вручил государственные награды.

Указом президента РФ Светлана Боброва, вырастившая 13 детей, получила звание "Мать-героиня", а семья Андрея и Оксаны Брянских, воспитывающая 15 детей, была награждена орденом "Родительская слава. Семь семей из Петербурга, в которых растут семь и более детей, получили от города микроавтобусы. Пресс-служба городской администрации

По данным Смольного, в городе проживает около 620 тысяч семей с детьми. Из них 76 647 — многодетные, в которых воспитываются почти 250 тысяч несовершеннолетних.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Приморском районе Петербурга в двух дворовых ДТП пострадали дети.

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