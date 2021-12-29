Петербуржцы справляются с наледью с помощью коньков на Парфеновской улице

Тротуар покрыт льдом настолько, что пройти по нему, видимо, можно только в специальной обуви.

Вечером накануне жители ЖК Аrt Квартал на Парфеновской улице, 14, решили справиться с наледью оригинальным способом: чтобы добраться до дома, необходимо надеть коньки.

На видеозаписи, которая поступила в редакцию Piter.tv, видно, как мужчина едет по ледяному тротуару на коньках. Дорога блестит так, будто ее специально полили водой.

Как проходят этот участок горожане без специальной амуниции, остается только догадываться.

Из-за непогоды и плохой уборки снега и льда петербуржцы продолжают получать травмы: на крыш падает наледь, из-за скользких дорог горожане ломают конечности. Пострадавших с "зимними" травмами доставляют в НИИ имени Джанелидзе.

Полюбоваться Петербургом с высоты птичьего полета и не думать о плохом можно здесь. Для тех же, кто предпочитает эстетике социальную повестку, предлагаем оценить наше видео про наледь на крышах города, снятое в середине декабря.

Видео: Piter.tv