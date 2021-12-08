Сосульки и горы снега: как чистят крыши домов в центре Петербурга

Петербуржцы продолжают жаловаться на плохое качество уборки снега и наледи с крыш жилых домов в разных районах Петербурга. Piter.TV полетал над тремя районами города: ситуацию действительно сложно назвать удовлетворительной

Тема уборки снега на улицах и крышах города остается центральной и наиболее острой в социальных сетях Санкт-Петербурга. Петербуржцы жалуются на нехватку уборочной техники, "накрученные километры" спецтранспорта, скопления грязного снега на тротуарах и проезжей части. Несмотря на заявление губернатора Александра Беглова о том, что городские власти в целом справились с последствиями снегопада, количество негативных отзывов о работе ответственных за уборку снега службах Смольного в социальных сетях не сокращается.

Отдельная проблема - обилие наледи, сосулек и скоплений снега на крышах многоквартирных домов, а также исторических зданий и домов-памятников. Канал Piter.TV решил проверить информацию пользователей о том, что качество уборки снега "на высоте" хромает даже в центральных районах. Мы запустили коптер в районе станций метро "Звенигородская", "Василеостровская" и "Петроградская". За время полетов мы обнаружили только 1 полностью почищенную крышу в зоне досягаемости камер. В некоторых случаях были заметны следы уборки суточной давности.

В остальном три исторических района Санкт-Петербурга были похожи друг на друга. Десятки сосулек, крупные массивы неубранного снега на козырьках и "белый цвет до горизонта" можно заметить во всех эпизодах нашего облета. За все время съемки (с 12.30 до 16.00 в среду, 8 декабря) мы встретили только 1 активную бригаду рабочих, занимавшихся очисткой снега.

Отметим, что в большинстве случаев очистка крыш от наледи и снега относится к зоне ответственности УК и ТСЖ. Однако районные администрации, профильные комитеты обязаны контролировать ситуацию, вести надзор за качеством работ, предлагать технологические решения для выхода из сложной ситуации. Тем более, что речь идет о туристическом центре Санкт-Петербурге, его визитной карточке. Судя по кадрам, снятым с воздухом, прогулки по этим улицам могут превратиться и для горожан, и для туристов в небезопасное занятие.

Еще в феврале 2021 года Александр Беглов называл очистку крыш одним из приоритетных направлений для сектора ЖКХ в период зимних снегопадов, однако по факту этот вид работ по состоянию на декабрь 2021го выполняется неудовлетворительно.

Видео: Piter.TV