Губернатор Петербурга разделяет недовольство горожан сроками уборки улиц от снега

Беглов сообщил, что в первую очередь был обеспечен транзит транспорта и пешеходов.

В понедельник, 6 декабря, губернатор Петербурга заявил, что разделяет недовольство горожан сроками уборки улиц от снега. Об этом он заявил на "Радио России".

По словам Беглова, в целом дорожникам удалось справиться с трудной задачей – устранить последствия снежного циклона "Бенедикт". Он отметил, что в первую очередь был обеспечен транзит транспорта и пешеходов.

Как рассказал губернатор Северной столицы, усилена работа по взаимодействию с местным самоуправлением, с федеральными структурами, от которых также зависит уборка и ее скорость на местах.

Ранее сегодня дорожную ситуацию вечером в понедельник осложняют аварии и ремонтные работы. К пяти часам пробки достигли 9 баллов.

Фото: Piter.tv