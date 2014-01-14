Дорожную ситуацию вечером в понедельник осложняют аварии и ремонтные работы

К пяти часам пробки достигли 9 баллов.

Вечером в понедельник в Петербурге снова заметили пробки. По оценкам "Яндекс", дороги загружены на 9 баллов.

Ситуацию осложняют не только дорожные работы, но и аварии. Их, по оценкам очевидцев, более 10. Так, "бордовым" окрасились Московский проспект, Витебский проспект, Волковский проспект, Кузнецовская улица, Бассейная улица, проспект Стачек, Лиговский проспект, Невский проспект, набережная Обводного канала, Синопская набережная, Пироговская набережная, Лесной проспект, улица Профессора Попова, Песочная набережная, Полюстровский проспект, улица Степана Разина, а также Петрозаводское шоссе от пересечения с Фанерной улицей в сторону города.

Фото: Яндекс.Карты; Piter.tv