Видео: зимний Петербург с высоты птичьего полета

Новогодняя зарисовка Piter.TV.

Зима 2021-2022 в Петербурге выдалась настоящей: с морозами, белыми сугробами, с традиционными сезонными развлечениями. Впервые за долгие годы петербуржцев ждали сразу несколько недель снежной погоды подряд. Несмотря на то, что местами такая погодка привела к проблемам (некачественная уборка города, транспортный коллапс, падения сосулек), стоит признаться: декабрь в Питере выдался на удивление красивым.

Канал Piter.TV решил разбавить поток новостей о происшествиях и коммунальных неурядицах простым, но атмосферным видео. Мы пролетели над Дворцовой площадью и Петропавловской крепостью в один из морозных дней декабря. Посмотрите, как прекрасен Петербург, покрытый снегом с высоты птичьего полета. В кадр попала и красавица-елка на главной площади города, и аккуратная геометрия Петропавловки. Для тех же, кто предпочитает эстетике социальную повестку предлагаем оценить наше видео про наледь на крышах Санкт-Петербурга, снятое в середине декабря.

Ранее мы показали зрителям, как выглядит ремонт Биржевого моста с воздуха.

Видео: Piter.TV