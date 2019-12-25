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Биржевой мост могут открыть в октябре в 2022 года
Сегодня, 11:53
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Биржевой мост могут открыть в октябре в 2022 года

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Мост закрылся на капитальный ремонт в октябре.

Биржевой мост планируют открыть для автомобилистов и пешеходов раньше запланированного срока. Об этом 24 декабря журналистам рассказал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Работы на мосту с опережением ведет компания "Возрождения". На данный момент разобраны противовесы, идет монтаж поперечных балок.

Напомним, мост закрыли для движения 8 октября 2021 года. Мост хотят открыть к октябрю 2022 года, а не ноябрю, как планировалось изначально. При этом работы продлятся до мая.

В следующем году на капремонт уйдет Рыбацкий мост. 

Фото: Piter.TV

Теги: биржевой мост, капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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