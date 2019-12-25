Рыбацкий мост уйдет на капремонт. Его будут использовать для выезда с Усть-Славянки

Власти хотят разгрузить движение по Шлиссельбургскому проспекту.

Капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку начнется в 2022 году. Общая стоимость работ составит около 254 млн рублей, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ремонт будет проводиться из-за того, что в районе необходимо организовать альтернативный выезд с территории Усть-Славянки. Сейчас для этих целей используется Шлиссельбургский проспект, который часто загружен. После ремонта транспортные потоки можно будет направить транзитом через Славянскую улицу и Рыбацкий проспект с выездом на проспект Обуховской Обороны.

Проект разработало ООО "Фундаментстрой". Отремонтирован будет не только мост, но и подходы к нему. Грузоподъемность переправы увеличится до современных нормативов. Тротуар расширят до 3 метров. На время ремонта будет построен временный пешеходный мост. На данный момент переправа открыта только для пешеходов. Работы должны завершиться в 2023 году.

Ранее Piter.TV писал о том, что у станции "Рыбацкое" открылся миграционный центр.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"