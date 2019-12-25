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В Ленобласти у станции "Рыбацкое" открылся миграционный центр
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти у станции "Рыбацкое" открылся миграционный центр

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Его пропускная способность составит до 1000 человек в день.

Иностранные граждане, которые планируют работать в Ленобласти, получили возможность оформить документы (в том числе привиться от коронавируса), в едином месте. Недалеко от станции метро "Рыбацкое" открылся новый миграционный центр. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Пропускная способность нового центра составит до 1000 человек в день. Здание имеет площадь более 1200 квадратных метров. Здесь есть отдел по вопросам трудовой миграции УВМ, паспортно-визовый сервис, центр подготовки документов для иностранных граждан, центр тестирования и медицинский центр. Кроме того, на постоянной основе будет действовать ярмарка вакансий.

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Фото: lenobl.ru

Теги: миграционный центр
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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