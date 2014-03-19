В миграционном центре на улице Брянцева произошла поножовщина. Возбуждено уголовное дело

18 ноября у дома 3к4 по улице Софьи Ковалевской задержали 41-летнего подозреваемого.

По данным ГУ МВД России по Петербургу, 17 ноября в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в отделе по вопросам миграции, который расположен в доме 15 по улице Брянцева, произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из участников пустил в ход нож, после чего скрылся.

В тот же день у дома 15 по Коломяжскому проспекту остановили автомобиль "Опель Астра". В салоне находились четверо иностранцев в возрасте от 24 лет до 61 года и 71-летний гражданин РФ – отец подозреваемого. Все были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

18 ноября у дома 3к4 по улице Софьи Ковалевской задержали 41-летнего подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец обвиняется в разбойном нападении на работницу церковной лавки.

Фото: Piter.TV